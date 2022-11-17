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Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

Андрей Ермак, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского, подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре бывшей советской республики.

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