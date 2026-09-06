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test mazurok

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⏰ Как помочь ребёнку войти в школьный ритм после летних каникул Возвращение к школьному режиму — это стресс для детского организма, поэтому готовиться к этому лучше заранее, отметила логопед-психолог МБОУ Керчи РК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Дина Кравцова.

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