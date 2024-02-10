Мишустин назвал приоритетом расширение сотрудничества с дружественными странами

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником и заявил, что приоритетом в работе ведомства является расширение сотрудничества с дружественными странами.
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