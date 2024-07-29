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Царьград

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Тысячи украинцев едут в Россию: ФСБ фильтрует по 4 пунктам, кого пускать. Что проверяют?

Тысячи украинцев едут в Россию: ФСБ фильтрует по 4 пунктам, кого пускать. Что проверяют?

Тысячи украинцев едут в Россию, но на границе их ожидает строгий отбор. Пропускают в наше страну далеко не всех.

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