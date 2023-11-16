Риелтор Апрелев: при покупке квартиры в будущем заемщик может "перекредитоваться"

Россиянам, желающим приобрести квартиру в кредит, сейчас лучше отложить покупку и дождаться более выгодных условий по ипотечной ставке, советует вице-президент Гильдии риэлторов, эксперт по рынку недвижимости Константин Апрелев.
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