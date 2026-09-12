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Царьград

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"Сирена орала безостановочно": жители Тольятти рассказали о крупной атаке БПЛА

"Сирена орала безостановочно": жители Тольятти рассказали о крупной атаке БПЛА

Второй по величине город Самарской области оказался под ударом беспилотников в ночь на 12 сентября. Жители сообщали о серии взрывов, слышимых со стороны промзоны, и начавшемся там пожаре.

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