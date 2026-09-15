Отчет Anthropic о ракетчиках-хуситах — это лишь вершина айсберга

Опубликованный Anthropic отчет об инцидентах безопасности с использованием ИИ для разработок оружия и систем слежки — лишь видимая вершина айсберга в отрасли, реальный масштаб потенциально деструктивного использования больших языковых моделей оценить невозможно, 13 сентября отмечает IT-редакция ИА Красная Весна.