В МЧС рассказали о состоянии переживших авиакатастрофу в Актау граждан России

Выживших пассажиров эвакуируют из Казахстана в Москву. Им оказывают всю необходимую помощь.Имеющих гражданство России пассажиров самолёта Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выживших в авиакатастрофе 25 декабря, доставляют в Москву спецрейсом МЧС.