Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Эльче» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании отметил, что гордится своими 250 играми за мадридскую команду.
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