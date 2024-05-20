Ай-да на шашлыки? В Приморье отменен особый противопожарный режим

В Приморье отменен особый противопожарный режим, сообщает PRIMPRESS. Распоряжение правительства Приморского края об отмене особого противопожарного режима на территории края, как уточнили в пресс-службе ведомства, вступило в силу 17 мая.
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