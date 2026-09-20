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Сын Алены Свиридовой сделал предложение любимой: как вырос мальчик, который всегда старался жить своей жизнью

Сын Алены Свиридовой сделал предложение любимой: как вырос мальчик, который всегда старался жить своей жизнью

Еще недавно Григорий Мирошниченко оказался в центре внимания совсем по другой причине. На съемках реалити-шоу он отправился на свидание с Умой Кристовской, дочерью лидера группы Uma2rmaH, а затем прямо во время проекта решил позвонить своей настоящей девушке.

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