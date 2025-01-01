В Перми провели операцию пациенту с критически поражённым сердцем

Пациент, о котором идёт речь, был экстренно госпитализирован с острым инфарктом миокарда.При поступлении врачи зафиксировали у него критическое поражение сердечной мышцы, что поставило его в категорию крайне высокого риска.
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