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Двукратная олимпийская чемпионка Смит объявила о возобновлении карьеры в плавании

Двукратная олимпийская чемпионка Смит объявила о возобновлении карьеры в плавании

Двукратная олимпийская чемпионка в плавании Татьяна Смит заявила о намерении возобновить карьеру. «Никогда не говори «никогда».

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