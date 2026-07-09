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Академик Клименко: рекорд жары 2010 года в Москве может быть обновлён

Академик Клименко: рекорд жары 2010 года в Москве может быть обновлён

Академик РАН, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики МЭИ Владимир Клименко допустил, что в долгосрочной перспективе Москва может столкнуться с летом, которое окажется жарче, чем в 2010 году.

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