Академик Клименко: рекорд жары 2010 года в Москве может быть обновлён

Академик РАН, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики МЭИ Владимир Клименко допустил, что в долгосрочной перспективе Москва может столкнуться с летом, которое окажется жарче, чем в 2010 году.
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