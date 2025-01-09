Додик: Европа теряет миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая Путину

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины, РС БиГ) Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской заявил, что Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России и Владимиру Путину.
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