Додик: Европа теряет миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая Путину

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины, РС БиГ) Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской заявил, что Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России и Владимиру Путину.