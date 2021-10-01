Disney договорился со Скарлетт Йоханссон из-за стриминга «Черной вдовы»

Актриса подала в суд на кинокомпанию из-за выпуска фильма на стриминговой платформе.Голливудская кинозвезда Скарлетт Йоханссон и компания Disney договорились о гонораре за съемки в фильме «Черная вдова», пишет Reuters со ссылкой на заявление сторон.