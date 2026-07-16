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Царьград

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Пенсионер из Константиновки спрятал раненых бойцов от ВСУ и выходил их в подвале

Пенсионер из Константиновки спрятал раненых бойцов от ВСУ и выходил их в подвале

76-летний житель Константиновки прятал раненых бойцов в подвале и выхаживал их под обстрелами.Житель освобождённого города Константиновки Анатолий Клиндухов в возрасте 76 лет спас двух раненых российских военнослужащих, укрыв их от ВСУ в подвале.

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