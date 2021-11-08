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В Киеве предупредили об ответном «уничтожающем ударе» на агрессию Украины

В Киеве предупредили об ответном «уничтожающем ударе» на агрессию Украины

Масштабное наступление Украины в Донбассе не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры, заявил 7 ноября депутат Верховной Рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — за жизнь») в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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