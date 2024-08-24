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Русский Днепропетровск

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Освобождение Часова Яра: оборона ВСУ вдоль канала «Северский Донец — Донбасс» треснула

Радомир Маркуш 23 августа 2024 г., 17:48   Украинские эксперты сравнили прорыв русских штурмовиков в Октябрьском районе со взятием «Царской охоты» в Авдеевке Самые большие потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки «Южная», которая, согласно оперативке (по состоянию на 22 августа) МО РФ, ликвидировала до 765 военнослужащих Украины, Судя по всему, враг пытается не допустить обрушения своей обороны, как это случилось на Покровском/Красноармейском направлении, и бросает в «мясо» огромные резервы.

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