Сомнолог Калинкин рассказал, как уснуть в жару, если у вас нет кондиционера

Важно охладить комнату В период жары большой проблемой становится защита от нее. Перед сном следует сходить в холодный душ, который поможет справиться со зноем, сказал радио Sputnik руководитель центра медицины сна МГУ им.
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