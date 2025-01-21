Научный сотрудник из Королева приобрел жилье по программе «Бюджетная ипотека»

Новая мера поддержки специалистов начала действовать в Подмосковье. Программа «Бюджетная ипотека» помогает приобрести собственные квадратные метры на льготных условиях, о чем рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии