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Научный сотрудник из Королева приобрел жилье по программе «Бюджетная ипотека»

Научный сотрудник из Королева приобрел жилье по программе «Бюджетная ипотека»

Новая мера поддержки специалистов начала действовать в Подмосковье. Программа «Бюджетная ипотека» помогает приобрести собственные квадратные метры на льготных условиях, о чем рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

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