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Зеленский раскритиковал США за снятие санкций с российского дизеля

Зеленский раскритиковал США за снятие санкций с российского дизеля

Владимир Зеленский раскритиковал договорённости президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского топлива на мировой рынок и снятии санкций с дизеля.

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