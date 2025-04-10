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Как выглядит мир глазами дальтоника

Как выглядит мир глазами дальтоника

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как видят мир люди с дальтонизмом или цветовой слепотой? Несмотря на название цветовая слепота, это вовсе не означает, что человек с дальтонизмом видит мир в черно-белой гамме.

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