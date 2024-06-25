Путин рассказал, как Украина может остановить боевые действия

Мирная инициатива России позволяет сразу остановить боевые действия на Украине, заявил президент страны Владимир Путин в своем послании, зачитанном 25 июня на форуме «Примаковские чтения» помощником главы российского государства Юрием Ушаковым.
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