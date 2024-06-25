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Путин рассказал, как Украина может остановить боевые действия

Путин рассказал, как Украина может остановить боевые действия

Мирная инициатива России позволяет сразу остановить боевые действия на Украине, заявил президент страны Владимир Путин в своем послании, зачитанном 25 июня на форуме «Примаковские чтения» помощником главы российского государства Юрием Ушаковым.

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