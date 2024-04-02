Советник Шойгу назвал голую вечеринку Ивлеевой актом ментальной агрессии против РФ

Как отметил в своей статье в журнале «Арсенал Отечества» советник министра обороны России Андрей Ильницкий, голая вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой в конце прошлого года в клубе «Мутабор» в Москве, — один из примеров ментальной агрессии против РФ.