Шавкат Рахмонов: «Колби, готовься!»

После победы над Джеффом Нилом казахстанец Шавкат Рахмонов бросил громкий вызов: «Колби Ковингтон, готовься! Эдвардс, Усман, я иду!» Прогнозы бойцов на поединок Рахмонова и Нила: Волкановски ставит на Шавката, Резников надеется на досрочную победу казахстанца, а Джамал Хилл верит в победу Нила «Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке».