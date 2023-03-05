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Шавкат Рахмонов: «Колби, готовься!»

После победы над Джеффом Нилом казахстанец Шавкат Рахмонов бросил громкий вызов: «Колби Ковингтон, готовься! Эдвардс, Усман, я иду!» Прогнозы бойцов на поединок Рахмонова и Нила: Волкановски ставит на Шавката, Резников надеется на досрочную победу казахстанца, а Джамал Хилл верит в победу Нила «Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке».

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