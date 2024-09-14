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Подполковник Данилов: ВСУ при осаде Малой Локни использовали HIMARS

Подполковник Данилов: ВСУ при осаде Малой Локни использовали HIMARS

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, что украинские войска использовали ракету HIMARS и другое западное вооружение во время осады Малой Локни в Курской области.

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