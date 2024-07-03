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Царьград

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Меняла мужчин как перчатки. СМИ раскрыли подробности личной жизни девушки, погибшей при падении BMW в Краснодаре

Меняла мужчин как перчатки. СМИ раскрыли подробности личной жизни девушки, погибшей при падении BMW в Краснодаре

В машине вместе с Аракельяном и Корниловой, которая ждала ребёнка, находился мальчик — её сын от нынешнего брака.

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Комментарии
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Ирина52
А зачем эти подробности сообщать на всю страну? Грязью мазать погибших - последнее дело... Может, чтобы переключить внимание  с причин падения машины с парковки и тем самым оправдать  хозяев этого бизнеса? Подло это, &quot;господа&quot;...
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18 час.
Владимир Петров
Для поучительности, мадам: можно предстать перед Богом, не исправив ошибок молодости. Полигамность - умное название смертного греха похоти.
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18 час.

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