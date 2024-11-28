В ФАС назвали отказавшиеся ограничивать наценки на продукты торговые сети

«Метро», «Лента», «Мария Ра» и «Монетка» направили информацию Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о том, что не считают нужным принимать добровольные обязательства по ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары, сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.
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