В ФАС назвали отказавшиеся ограничивать наценки на продукты торговые сети

«Метро», «Лента», «Мария Ра» и «Монетка» направили информацию Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о том, что не считают нужным принимать добровольные обязательства по ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары, сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.