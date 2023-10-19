Грузоподъемность понтонного моста на автодороге Жигалово-Казачинское снизили из-за повреждений

Минтранс Иркутской области предупреждает пользователей наплавной (понтонной) переправы через реку Лена на автодороге Жигалово-Казачинское — в районе 8 километра снизили грузоподъемность понтонного моста — до 10 тонн.
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