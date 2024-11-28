На 70-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Динамо» (0:1) судья Павел Кукуян при счете 0:0 неверно оценил эпизод в центре поля и продолжил игру, не зафиксировав нарушение правил со стороны Жерзино Ньямси.
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