На 70-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Динамо» (0:1) судья Павел Кукуян при счете 0:0 неверно оценил эпизод в центре поля и продолжил игру, не зафиксировав нарушение правил со стороны Жерзино Ньямси.