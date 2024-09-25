Страны Запада, в том числе США, рискуют развязать войну с Российской Федерацией. На этой неделе президент США Джо Байден планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможное снятие запрета на нанесение ударов по российским территориям.
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