💡 В Симферополе частично нет света. Без электроснабжения остались более 4 тысяч человек Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡 В Симферополе частично нет света. Без электроснабжения остались более 4 тысяч человек Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.