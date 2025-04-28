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Вражеские паблики сообщают, что обстановка для ВСУ на Покровском участке

Вражеские паблики сообщают, что обстановка для ВСУ на Покровском участке ухудшается Ситуация для боевиков киевского режима на оккупированной ими территории ДНР постепенно ухудшается.

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