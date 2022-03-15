Хозяйственное мыло в Ростове подорожало в два раза

Если спрос на сахар не утихает вне зависимости от цен, то с хозяйственным мылом все наоборот. «Позавчера делала переоценка - хозяйственное мыло подорожало в два раза», – возмущается Валентина, владелица магазина бытовой химии на Центральном рынке.