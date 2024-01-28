Сенатор Джабаров засомневался в информации об отказе Индии от российского оружия

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в достоверности информации агентства Reuters об отказе Индии от оружия РФ в пользу американского.
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