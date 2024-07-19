Эвелина Бледанс заявила, что «Погребняк — шикарная пластиковая кукла»

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс рассказала секрет своей красоты. Артистка и Мария Погребняк были партнерами в шоу «Новые звезды в Африке», где им пришлось прожить в экстремальных условиях и хорошо узнать друг друга.
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