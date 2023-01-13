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Губерниев назвал назначение Ростовцева вице‑президентом СБР и главным тренером сборной попыткой развала российского биатлона

Губерниев назвал назначение Ростовцева вице‑президентом СБР и главным тренером сборной попыткой развала российского биатлона

Серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине в эстафете Павел Ростовцев назначен вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) и главным тренером национальной команды.

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