Определился соперник Рублева по полуфиналу турнира в Мадриде

Андрей Рублев в полуфинале турнира в Мадриде встретится с Тэйлором Фритцем. В Мадриде завершился четвертьфинальный матч грунтового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Тэйлор Фритц встречался с Франсиско Серундоло.
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