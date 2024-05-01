Определился соперник Рублева по полуфиналу турнира в Мадриде

Андрей Рублев в полуфинале турнира в Мадриде встретится с Тэйлором Фритцем. В Мадриде завершился четвертьфинальный матч грунтового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Тэйлор Фритц встречался с Франсиско Серундоло.