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Дмитрий Спивак: Франция готова вступить в сделку между США и Украиной за ресурсы

Дмитрий Спивак: Франция готова вступить в сделку между США и Украиной за ресурсы

Какой может быть реакция США на предложение Франции по ресурсам? Какую роль играют экономические вопросы в сделке между Францией, США и Украиной? Каким образом запасы ресурсов могут повлиять на конфликт в Украине? Франция просит взять её в сделку по ресурсам между США и Украиной.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Сегодня Франция в лице Микрона выступает белым козлом для баранов Европы. Кого спровоцировать бежать перед двумя паравозами США и России и смотреть со стороны что от этой страны после этого останется.... РВСН.
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