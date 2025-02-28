Дмитрий Спивак: Франция готова вступить в сделку между США и Украиной за ресурсы

Какой может быть реакция США на предложение Франции по ресурсам? Какую роль играют экономические вопросы в сделке между Францией, США и Украиной? Каким образом запасы ресурсов могут повлиять на конфликт в Украине? Франция просит взять её в сделку по ресурсам между США и Украиной.