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Коршков: «В «Сибири» интересный проект. Должно быть что-то интересное в перспективе 2-3 лет»

Коршков: «В «Сибири» интересный проект. Должно быть что-то интересное в перспективе 2-3 лет»

Нападающий «Сибири» Егор Коршков рассказал о своем решении перейти в клуб из родного города.Нападающий «Сибири» Егор Коршков рассказал о своем решении перейти в клуб из родного города.

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