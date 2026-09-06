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Британия, США и Норвегия провели совместные учения в рамках миссии НАТО

Британия, США и Норвегия провели совместные учения в рамках миссии НАТО

В рамках миссии НАТО военнослужащие Великобритании, Соединённых Штатов и Норвегии провели совместные учения, направленные на повышение боевой готовности и координацию действий в условиях современных вызовов безопасности.

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