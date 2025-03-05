В Башкирии груженая фура врезалась в автовоз с новыми Lada Vesta и Granta

В Башкирии фура врезалась в автовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. "На 1505-м километре автодороги М-5 "Урал" столкнулись сразу несколько грузовых автотранспортных средств: Volvo и Scania, а также груженый новыми 8-ю легковыми автомобилями автовоз Mercedes", - говорится в сообщении МЧС.