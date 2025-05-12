Досрочные пенсии для русских: новый порядок выхода для граждан в 2023

Русские с большим трудовым стажем могут выйти на пенсию досрочно. Женщины с 37-летним стажем и мужчины с 42-летним, а также граждане, работающие в суровых условиях или оставшиеся без работы, имеют право сократить срок выхода на пенсию.
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