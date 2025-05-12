Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чак
    А почему не дали срок судье? Взятку брала.Мигрант-таксист у...
  • Воробей
    Наконец-то у кого-то хватило мозгов, имеется в ввиду функционирующих, а не просто номинально заполняющих черепную кор...Рособрнадзор: отс...
  • Svetlana Kuzmina
    "...новые выборы президента, но Зеленский ответил, что пойдёт на это только после вступления в НАТО."                ...Зеленский внезапн...

Досрочные пенсии для русских: новый порядок выхода для граждан в 2023

Досрочные пенсии для русских: новый порядок выхода для граждан в 2023

Русские с большим трудовым стажем могут выйти на пенсию досрочно. Женщины с 37-летним стажем и мужчины с 42-летним, а также граждане, работающие в суровых условиях или оставшиеся без работы, имеют право сократить срок выхода на пенсию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх