«Я не могу пригласить на ложе своего отца», — прошептала она

Красивая юная поклонница упала лицом вниз на коврик и заплакала. Это был ее отец! Человек, с которым она говорила в своем сердце с детства, которого она любила и которому доверяла, хотя никогда в жизни не встречала его.
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