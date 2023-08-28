Любимый пунктик антисоветской пропаганды

Уж в 1979 г. Окончил Ленинградский Кораблестроительный институт. По направлению поехал в Калугу в КБ. Зарплату дали 115 руб. через два года сделали 130.

Виталий

Не понятно. То пишешь, что все инженеры получали 120 рублей, то вдруг у тебя 150. У меня в 80-м году оклад был 190р., а с 82-года - 220. К 91-му году уже 280. А разница временщиков по разрядам между 1 и 6 - полтора раза, точнее я не помню. Так чего хотел сказать своим гениальным текстом?