А была ли уравниловка в СССР? Слесарь повременщик первого и шестого разряда получали одинаковую зарплату? У все инженеров был оклад в 120 рублей? Была стандартизация и сдерживание роста заработной платы.
Любимый пунктик антисоветской пропаганды
Комментарии
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Тамара Елисеева
Уж в 1979 г. Окончил Ленинградский Кораблестроительный институт. По направлению поехал в Калугу в КБ. Зарплату дали 115 руб. через два года сделали 130.
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20 час.
Виталий
Не понятно. То пишешь, что все инженеры получали 120 рублей, то вдруг у тебя 150. У меня в 80-м году оклад был 190р., а с 82-года - 220. К 91-му году уже 280. А разница временщиков по разрядам между 1 и 6 - полтора раза, точнее я не помню. Так чего хотел сказать своим гениальным текстом?
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20 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да, совковая уравниловка была. Похрену как работаешь, получаешь по тарифной сетке. Поэтому большинство на работе х.и валяли, лясы точили, курили и водку пили. Один работал и кормил семерых бездельников. Потому и загнил совок.
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7 час.
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