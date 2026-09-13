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5koleso.ru

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Шоферские байки: про подозрительного лейтенанта и шутки в очереди за бензином

Приехали туда. Жена с подружками по телефону утоляет голод по новостям, я таскаю картошку, банки, прибираю инструмент.

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