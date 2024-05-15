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Петербургский дневник

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Ночью грузовая платформа доставила вентилятор на станцию метро «Театральная»: видео

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Этот тяжеловоз может перевозить оборудование весом более 5 тонн В ночь с 14 на 15 мая специализированная грузовая платформа петербургского метрополитена доставила вентилятор ВОМ на шахту 574 строящейся станции «Театральная».

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