Ночью грузовая платформа доставила вентилятор на станцию метро «Театральная»: видео

Этот тяжеловоз может перевозить оборудование весом более 5 тонн В ночь с 14 на 15 мая специализированная грузовая платформа петербургского метрополитена доставила вентилятор ВОМ на шахту 574 строящейся станции «Театральная».
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