Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    👍👍👍👍лучше вообще запретили, все равно не справляются с контролем, людей калечат 🤦‍♂️Аренду электросам...
  • Наталья Середа
    На Тульскую, 15 если зашел - оставишь там все свое здоровьеГорожанам рассказ...
  • Grandad
    Это точно московские школьники, не приехавшие со всей страны? В США тоже высокий научный потенциал, очень сильно зави...Собянин: Московск...

Горожанам расскажут о безопасных онлайн-покупках на семинаре «Перезвони сам»

Горожанам расскажут о безопасных онлайн-покупках на семинаре «Перезвони сам»

На семинаре проекта «Перезвони сам» расскажут, как делать покупки онлайн безопасно. Эксперты столичного Департамента информационных технологий, Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве, столичного Управления Роспотребнадзора и представители крупных онлайн-площадок поделятся, как покупателям и продавцам защитить себя от уловок злоумышленников, на что обратить внимание при выборе товара на маркетплейсах и дадут другие полезные рекомендации, которые помогут сберечь деньги и нервы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх