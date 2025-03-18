Горожанам расскажут о безопасных онлайн-покупках на семинаре «Перезвони сам»

На семинаре проекта «Перезвони сам» расскажут, как делать покупки онлайн безопасно. Эксперты столичного Департамента информационных технологий, Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве, столичного Управления Роспотребнадзора и представители крупных онлайн-площадок поделятся, как покупателям и продавцам защитить себя от уловок злоумышленников, на что обратить внимание при выборе товара на маркетплейсах и дадут другие полезные рекомендации, которые помогут сберечь деньги и нервы.