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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Екатеринбург попал в список самых дорогих городов мира

Екатеринбург занял 298 место в рейтинге самых дорогих для проживания городов в мире. Всего в список вошли 11 городов из России, из них столицу Урала обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo.

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