Екатеринбург попал в список самых дорогих городов мира

Екатеринбург занял 298 место в рейтинге самых дорогих для проживания городов в мире. Всего в список вошли 11 городов из России, из них столицу Урала обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo.
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